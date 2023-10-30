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Семья Мэттью Перри из «Друзей» дала первый комментарий о его смерти: «Разбито сердце»

Семья Мэттью Перри из «Друзей» дала первый комментарий о его смерти: «Разбито сердце»

Вчера ранним утром мир потрясла трагическая новость о том, что всеми любимый актер Мэттью Перри (Matthew Perry) сыгравший культовую роль Чендлера Бинга (Chandler Bing) в сериале «Друзья», внезапно скончался в возрасте 54 лет.

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