Сигналы с Вояджера-1 снова обрели смысл

Ученые наконец-то получили инженерные данные, которые не являются тарабарщиной. В течение последних нескольких месяцев самый удаленный объект, созданный человеком, испытывал проблемы: Вояджер-1 все еще поддерживал связь с Землей, но ученые не получали ничего, кроме двоичной тарабарщины.