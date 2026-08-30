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За рулем

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Фокус с пробегом — почему отдельные машины покупать не стоит

Фокус с пробегом — почему отдельные машины покупать не стоит

Когда речь заходит о покупке подержанного автомобиля, низкая цена часто оказывается ловушкой, и Ford Focus третьего поколения – яркий тому пример.

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