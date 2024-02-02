В СК «Астрахань» перешел игрок «Волгаря», начинавший карьеру у «горожан»

Также в состав астраханской команды включены пять футболистов второй лиги ФНЛ. ПУНКТ-А уже сообщал, что подготовку к сезону ведет не только «Волгарь», проводящий сбор в Турции, но и СК «Астрахань», выступающий во второй лиге ФНЛ.