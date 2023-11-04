«Реал» хочет подписать Мусиалу из «Баварии», если переход Мбаппе сорвется

Как пишет Sport Bild, мадридский клуб намерен оформить трансфер форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, однако если сделка сорвется, «Реал» попробует подписать Мусиалу, который значится вторым в шорт-листе «бланкос».
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