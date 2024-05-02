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Более 170 книг русских классиков украли из библиотек Европы – NYT

Более 170 книг русских классиков украли из библиотек Европы – NYT

Из библиотек по всей Европе стали пропадать старинные издания классиков русской литературы XIX века. Злоумышленники заменяли их фальшивками, стоимость украденных книг оценивают в миллионы евро, сообщает The New York Times (NYT).

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