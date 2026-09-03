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Мировое обозрение

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Модератором пленарного заседания ВЭФ стал журналист Кирилл Токарев

Модератором пленарного заседания ВЭФ стал журналист Кирилл Токарев

Пленарное заседание XI Восточного экономического форума, которое станет центральным событием деловой программы, доверено модерировать Кириллу Токареву — журналисту и шеф-редактору РБК-ТВ по направлению экономической аналитики.

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