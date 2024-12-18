В Госдуме высказались о задержании подозреваемых в подрыве генерала Кириллова

Правоохранительные органы разберутся в деле о подрыве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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