На площадке Общественного совета города Иванова обсудят ремонт проспектов Шереметевский и Ленина

На площадке Общественного совета города Иванова обсудят ремонт проспектов Шереметевский и ЛенинаОбсуждение вариантов реконструкции главных городских проспектов областного состоится центра 7 мая 2024 года в 15:00 на площадке Общественного совета города Иванова.
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