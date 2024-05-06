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Иваново

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На площадке Общественного совета города Иванова обсудят ремонт проспектов Шереметевский и Ленина

На площадке Общественного совета города Иванова обсудят ремонт проспектов Шереметевский и Ленина

На площадке Общественного совета города Иванова обсудят ремонт проспектов Шереметевский и ЛенинаОбсуждение вариантов реконструкции главных городских проспектов областного состоится центра 7 мая 2024 года в 15:00 на площадке Общественного совета города Иванова.

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