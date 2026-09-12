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FiNE NEWS

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Трамп анонсировал встречи с европейскими лидерами во время поездки в Ирландию

Трамп анонсировал встречи с европейскими лидерами во время поездки в Ирландию

Президент США Дональд Трамп объявил, что во время своей предстоящей поездки в Ирландию, где он проведёт выходные 12 и 13 сентября, у него запланированы встречи с рядом европейских лидеров.

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