Евросоюз установил рекорд по импорту СПГ в мае 2025 года

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в мае бьет рекорды, уже превысив 6 млрд кубометров, согласно данным (GIE – ассоциация, представляющая интересы операторов газовой инфраструктуры в Европе).
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