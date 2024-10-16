В Екатеринбурге задержали дедушку, подозреваемого в убийстве 1,5-месячного внука

В Екатеринбурге дедушка убил своего внука, которому было 1,5 месяца, и пытался скрыться. Его задержали, СУ СК по Свердловской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего», максимальное наказание — вплоть до пожизненного).