Фигуранты дела о мошенничестве в «Патриоте» пошли на сотрудничество со следствием

Глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров, которые проходят фигурантами по делу о мошенничестве, сотрудничают со следствием.
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