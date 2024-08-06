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Фигуранты дела о мошенничестве в «Патриоте» пошли на сотрудничество со следствием

Фигуранты дела о мошенничестве в «Патриоте» пошли на сотрудничество со следствием

Глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров, которые проходят фигурантами по делу о мошенничестве, сотрудничают со следствием.

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