Зеленский сделал глупый намёк Залужному: Усидеть на двух стульях не выйдет

Украинские военные не должны заниматься политикой, заявил президент Владимир Зеленский.Как отметил Зеленский в интервью британской газете The Sun, украинские военные не должны заниматься политической деятельностью.
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