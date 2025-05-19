"Ведомости": Россия получила первый с начала СВО суверенный рейтинг

Россия получила первый после начала специальной военной операции на Украине суверенный кредитный рейтинг до BBB-g со стабильным прогнозом, его повысило китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI).
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