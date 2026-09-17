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Первый шаг: Хабенский начал работу в Школе-студии МХАТ со сбора средств

Первый шаг: Хабенский начал работу в Школе-студии МХАТ со сбора средств

Народный артист РФ Константин Хабенский начал работу в новой должности с запуска проекта, который поможет собрать средства для Школы-студии МХАТ.

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