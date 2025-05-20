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Петербургский дневник

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На форуме в Петербурге назвали мифом анонимность криптовалютных транзакций

На форуме в Петербурге назвали мифом анонимность криптовалютных транзакций

Об этом сказала начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен Криптовалютные биржи ведут взаимодействие с правоохранителями, предоставляя по запросу данные о владельцах криптокошельков, и подобный информационный обмен отвечает требованиям международных стандартов.

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