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В Подмосковье определили победительницу программы «Мама-предприниматель»

В Подмосковье определили победительницу программы «Мама-предприниматель»

Анастасия Самойлова с локальным гастрономическим брендом «Зарайская Завалинка» стала победительницей регионального этапа федеральной программы «Мама-предприниматель» в Московской области.

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