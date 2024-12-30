Сколько ДТП с электросамокатами и велосипедами случилось на Алтае в 2024 году?

В ДТП с электросамокатами и другими СИМ пострадало 14 детей За 2024 год случилось 68 ДТП с электросамокатами и другими СИМ, в которых пострадало 70 человек, в том числе 14 детей (всего с детьми было 14 ДТП).
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