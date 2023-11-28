На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Выход в море фрегата «Адмирал Макаров» с «Калибрами» на борту вызвал панику в Киеве Российские силы вывели на боевое дежурство в Черном море военный корабль «Адмирал Макаров».
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