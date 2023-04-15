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Свежие комментарии
ЛЛ
лина любимцева
Мне понравилось, как Лукашенко разговаривал с Пушилиным. Хорошо, по-доброму. СПАСИБО!!
Украина отозвала ...
ЛЛ
лина любимцева
СЕРОВУ ЧТО, делать больше нечего?!! Дочь выжил из своего дома, привел парня и еще собирается его одаривать? Вроде ему...
Чем рискует Серов...
Галина Чужая
Не смешите народ. Да кто ж им разрешит майданить? Они прекрасно знают что вольности их закончились в 2014 году и теп...
«Майдан может пов...
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В каких случаях можно не святить куличи и яйца на Пасху
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