Фернандес: «Зенит» — это российская мультикультурная команда

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о петербургской команде. «Зенит» — это российская мультикультурная команда, в которой помимо россиян играют бразильцы, колумбийцы, француз, серб, казахстанец», — приводит слова Фернандеса Metaratings.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии