Бюджетные страны и регионы на Новый год назвали эксперты

Самые дешевые направления для туристов на Новый год 2024 назвали аналитики «Яндекс Путешествий».Дешевле всего отпуск на Новый год обойдется в Индии, Бахрейне и Абхазии, для бюджетных зимних путешествий по России – Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ и республика Коми.
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