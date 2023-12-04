Бюджетные страны и регионы на Новый год назвали эксперты

Самые дешевые направления для туристов на Новый год 2024 назвали аналитики «Яндекс Путешествий».Дешевле всего отпуск на Новый год обойдется в Индии, Бахрейне и Абхазии, для бюджетных зимних путешествий по России – Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ и республика Коми.