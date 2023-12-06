В Донском районе построят еще одни дом по реновации

Программа реновации была запущена в Москве главой города Сергеем Собяниным в 2017 году. В некоторых районах столицы первый этап масштабного проекта завершен досрочно, а где-то еще предстоит построить новые дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии