Дом Пиковой дамы и французский ресторан: представляем подборку мест встречи пушкинских героев

Сегодня, 6 июня, исполнилось 225 лет А. С. Пушкину В честь этой даты совместно с Яндекс Путешествиями «Петербургский дневник» составил подборку локаций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в которых встречались герои произведений поэта.