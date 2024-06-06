Дом Пиковой дамы и французский ресторан: представляем подборку мест встречи пушкинских героев

Сегодня, 6 июня, исполнилось 225 лет А. С. Пушкину В честь этой даты совместно с Яндекс Путешествиями «Петербургский дневник» составил подборку локаций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в которых встречались герои произведений поэта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии