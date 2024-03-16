Создателю «Пиратов Карибского моря», «Ранго» и «Мышиной охоты» Гору Вербински исполнилось 60 лет

Сегодня, 16 марта, исполнилось 60 лет известному американскому режиссеру, режиссеру-мультипликатору, сценаристу и продюсеру Гору Вербински, подарившему нам такие незабываемые фильмы, как «Пираты Карибского моря», «Ранго» и «Мышиная охота».