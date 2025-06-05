В Киеве прогремели взрывы: Воздушная тревога объявлена по всей Украине

В Киеве ночью 6 июня прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ.ВС России в ночь на 6 июня запустили ударные беспилотники и ракеты по территории Украины по нескольким направлениям.
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