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В Киеве прогремели взрывы: Воздушная тревога объявлена по всей Украине

В Киеве прогремели взрывы: Воздушная тревога объявлена по всей Украине

В Киеве ночью 6 июня прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ.ВС России в ночь на 6 июня запустили ударные беспилотники и ракеты по территории Украины по нескольким направлениям.

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