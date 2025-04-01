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Царьград

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Дмитриев выступит в Вашингтоне: встреча с посланником Трампа Уиткоффом

Дмитриев выступит в Вашингтоне: встреча с посланником Трампа Уиткоффом

На этой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций, Дмитриев, посетит Вашингтон для переговоров с специальным посланником президента Трампа, Уиткоффом, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

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