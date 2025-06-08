Фил Спенсер подтвердил, что следующая Forza и Fable выйдут в 2026 году

Фил Спенсер подтвердил, что следующая Forza и Fable выйдут в 2026 годуСегодня состоялось мероприятие Xbox Showcase, в рамках которого Microsoft показала анонсы новых игр, а так же поделилась трейлерами и подробностями уже анонсированных проектов.
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