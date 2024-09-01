Сотрудники следственного управления познакомили школьников с работой следователя и криминалистической службы

В преддверии начала нового учебного года сотрудники следственного управления СК России по Ивановской области провели для школьников, отдыхающих в оздоровительном детском лагере «Огонек», занятие, на котором рассказали о работе следователей и криминалистов, о секретах профессии и наиболее ярких примерах из следственной практики.
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