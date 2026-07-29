Еда как роскошь или как американцы меняют привычки из-за роста цен на продукты

Американцам приходится менять привычки из-за роста цен на продукты. Если еще несколько лет назад большинство семей воспринимало поход в супермаркет как привычную часть еженедельных расходов, то сегодня покупка продуктов все чаще требует тщательного планирования.
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