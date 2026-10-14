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14 фильмов про мертвецов: блокбастеры, комедии и камерные драмы

14 фильмов про мертвецов: блокбастеры, комедии и камерные драмы

За последние годы зомби-жанр успел побыть почти всем сразу: масштабным голливудским блокбастером, военным триллером, камерной драмой о родительской любви, корейским историческим приквелом и десятками комедий.

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