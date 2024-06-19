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В ЮАР рассказали о преступлениях, которые наиболее сложны для расследования

В ЮАР рассказали о преступлениях, которые наиболее сложны для расследования

Global Look Press/Tejas Sandhu/Keystone Press Agency Наиболее трудно раскрываемыми преступлениями в ЮАР считаются транснациональные преступления, так как их расследования выходит на международный уровень.

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