В ЮАР рассказали о преступлениях, которые наиболее сложны для расследования

Global Look Press/Tejas Sandhu/Keystone Press Agency Наиболее трудно раскрываемыми преступлениями в ЮАР считаются транснациональные преступления, так как их расследования выходит на международный уровень.
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