Две туристки на машине заблудились в горах Алушты

Вчера в 19:30 в МЧС поступило сообщение о том, что две женщины, поднявшись на гору Караби (городской округ Алушта) на автомобиле, на обратном пути потеряли ориентиры и не знают, в каком направлении им двигаться.
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