Пожизненная «прописка» с помощью завещания: такого жильца не смогут выселить даже через суд

По общему правилу, если собственник жилого помещения меняется, то все члены семьи, зарегистрированные там по месту жительства прежним собственником, лишаются права пользования жильем — и новый собственник может легко их выселить, обратившись в суд с иском (ст.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии