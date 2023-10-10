Топурия проведет бой с чемпионом UFC Волкановски

Илия Топурия рассказал, что в следующей схватке встретится с чемпионом UFC Алексом Волкановски. Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия рассказал, что 20 января 2024 года встретится с чемпионом UFC в полулегком весе Александером Волкановски, сообщает El Hormiguero.