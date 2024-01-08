Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Алексей Лесков
    А какой может быть ответ России, пальчиком погрозит, скажет айяяй и всё на этом, утрёмся и дальше будем гнать туда и ...Как Россия может ...
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    Чухонцам не привыкать быть рабами. Были шведскими, теперь пиндосовскими. Менталитет такой у них, низменный. Всегда с ...Русские, где GPS?...

Мигранты совершают преступлений всё больше, а вот в отношении их самих преступлений совершается всё меньше. То есть, жители России в целом более законопослушны, а вот мигранты – отнюдь

Мигранты совершают преступлений всё больше, а вот в отношении их самих преступлений совершается всё меньше. То есть, жители России в целом более законопослушны, а вот мигранты – отнюдь

Борис Титов, как это принято говорить, упустил прекрасную возможность промолчать. Выдавать подобное сейчас, когда о проблемах существующей миграционной политики высказались уже буквально все, от обывателей и общественников до глав силовых структур и, блин, президента, когда создание «дружин» становится популярным в самых разных регионах страны – можно либо в силу абсолютного отрицания реальности, либо имея практическую мотивацию к озвучиванию именно того, что сказал Титов.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
И СТАЛИНА НЕТ!
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15 час.
vladimir vedenkin
Правильная статья. Весьма полный перечень острых вопросов, на которые вся эта лоббирующая мигрантов мразь даже не пытается ответить...
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15 час.
Аудрюс
Есть проблема! Можно ли эту проблему решить? Безусловно! Проблеме способствуют региональны и федеральные корумпированные власти! Ведь сержант полиции не просто так отпускает мигрантов и задерживает своих? Рыба гниет с головы... И господин Титов тому пример!
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14 час.

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