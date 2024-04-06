Замминистра Гвоздяр: Украина в 2024 году способна произвести свыше 2 млн дронов

Украина в 2024 году способна произвести более 2 млн беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее заявление в ходе разговора с японским телевизионным каналом NHK сделала Анна Гвоздяр, заместитель министра бывшей советской республики по вопросам стратегических отраслей промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии