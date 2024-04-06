Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    Ну пусть им вместо медалей повесят гайки на верёвке....Российские теннис...
  • Сергей Потемкин
    Конечно. Все они могут сменить гражданство и выступать за другие  страны. Вот список. 40 человек только начало.  Так ...Российские теннис...
  • Сергей Потемкин
    Ты реально мудак ?Российские теннис...

Замминистра Гвоздяр: Украина в 2024 году способна произвести свыше 2 млн дронов

Замминистра Гвоздяр: Украина в 2024 году способна произвести свыше 2 млн дронов

Украина в 2024 году способна произвести более 2 млн беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее заявление в ходе разговора с японским телевизионным каналом NHK сделала Анна Гвоздяр, заместитель министра бывшей советской республики по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх