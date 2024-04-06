Замминистра Гвоздяр: Украина в 2024 году способна произвести свыше 2 млн дронов

Украина в 2024 году способна произвести более 2 млн беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее заявление в ходе разговора с японским телевизионным каналом NHK сделала Анна Гвоздяр, заместитель министра бывшей советской республики по вопросам стратегических отраслей промышленности.