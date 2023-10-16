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Культура воровства как врождённая идеология США

Культура воровства как врождённая идеология США

Культура воровства как врождённая идеология США 1. Вступление  Начну издалека.  Был такой японский эксперимент: переселили на два небольших острова, находящихся примерно в 10 км друг от друга, две группы обезьян.

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