Культура воровства как врождённая идеология США 1. Вступление Начну издалека. Был такой японский эксперимент: переселили на два небольших острова, находящихся примерно в 10 км друг от друга, две группы обезьян.
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