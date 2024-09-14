От газа из РФ отказался один из последних потребителей в ЕС: кто еще пользуется природными ресурсами России

В последние годы Европа активно ищет альтернативы российскому газу, и одним из значимых шагов в этом направлении стало решение австрийской компании Wien Energy GmbH полностью отказаться от закупок энергоресурсов из России с 2025 года.
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