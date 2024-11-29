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Кубок России (жен). 1/2 финала. «Ленинградка» сыграет с московским «Динамо», «Динамо» из Казани встретится с «Локомотивом»

Кубок России по волейболу Женщины 1/2 финала  Вторые матчи  Ленинградка – Динамо Москва – 17.00   Результат первого матча: 3-1.

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