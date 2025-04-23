"Так себя и не полюбила": Малиновская считает себя жертвой пластической хирургии

Телеведущая Маша Малиновская призналась, что жалеет о сделанной пластике.44-летняя телеведущая Маша Малиновская призналась в своем интервью, что жалеет о хирургических операциях, которым подверглась для изменения своей внешности.
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