ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 991 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Вот по пшеки  нанести ядерные удары, а КУДА ветер подует? Можно проще, ракетку в НЕядерном снаряжении  в центр Варшав...Байден исполняет ...
  • Aнатолий Райков
    https://youtu.be/rVjY6jXOs2AЧто будет, если с...
  • Aнатолий Райков
    https://youtu.be/qbuZvVc_NCwЧто будет, если с...

"Сесть за три колоска"

"Сесть за три колоска"

Конунг Ингвар Все-таки наши диссидентские белопОльтовые очень засорили всем мозги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Попов
А вот интересно, если к нынешней кулацкой морде зайти на поле и начать колоски собирать, небось ещё повезёт если просто посадят? Или это другое?
Ответить
6 час.
Сергей К
Ну неспроста Сталин переселял. Скажем так, по русски - &quot;забздел&quot;. Доверия не было... А тут - война... Дело это страшное. Ну и что теперь делать? Было дело. И есть поговорка - лучше &quot;перебздеть&quot;, чем &quot;недобздеть&quot;. Целее будешь... Да на войне и просто расстреливали. И наверняка много невинных расстреляли. Тут принцип такой. При подозрении в измене - бывает лучше расстрелять. Дознавать и узнавать правду бывает невозможно. Вот первая часть войны - быстрое наступление немцев. Бардак. Диверсанты в тылу. В российской форме. Фиг разберешь. Откуда-то их же брали. И их было немало. На войне не только немцы убивали. Но и можно было попасть под расдачу к своим.  Да и немцы провокации устраивали - пытаясь вызвать неадекватные действия руководства. Вот Вас бы поставить в то время.  Чтобы Вы делали? Выселить - болезненное но не самое крутое решение вопроса. Сталин таким образом упростил задачу. Но а многих и расстреливали. Кстати немцы расстреливали своих активно тоже. Как только начали проигрывать и забздели - так у них заградотряды появились. Расстреливали отступающих немцев. Это - война... Не поход в ресторан..
Ответить
6 час.
СК
Сергей К
Сейчас войны нет. Голода в стране нет. А вот если война, или голод, то люди звереют и сами могут без всякого Сталина не то что посадить, а расстрелять..
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх