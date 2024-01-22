"Сесть за три колоска"

Сергей К

Ну неспроста Сталин переселял. Скажем так, по русски - "забздел". Доверия не было... А тут - война... Дело это страшное. Ну и что теперь делать? Было дело. И есть поговорка - лучше "перебздеть", чем "недобздеть". Целее будешь... Да на войне и просто расстреливали. И наверняка много невинных расстреляли. Тут принцип такой. При подозрении в измене - бывает лучше расстрелять. Дознавать и узнавать правду бывает невозможно. Вот первая часть войны - быстрое наступление немцев. Бардак. Диверсанты в тылу. В российской форме. Фиг разберешь. Откуда-то их же брали. И их было немало. На войне не только немцы убивали. Но и можно было попасть под расдачу к своим. Да и немцы провокации устраивали - пытаясь вызвать неадекватные действия руководства. Вот Вас бы поставить в то время. Чтобы Вы делали? Выселить - болезненное но не самое крутое решение вопроса. Сталин таким образом упростил задачу. Но а многих и расстреливали. Кстати немцы расстреливали своих активно тоже. Как только начали проигрывать и забздели - так у них заградотряды появились. Расстреливали отступающих немцев. Это - война... Не поход в ресторан..