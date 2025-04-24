Шойгу назвал условие для возможного возобновления Россией ядерных испытаний

В конце мая в Москве пройдет международная конференция по безопасности. На ней, в числе прочего, будут обсуждаться вопросы углубления взаимодействия в данной сфере между странами «глобального большинства».
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