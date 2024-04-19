Раскрыта загадка таинственной древней рукописи. Что в ней написано и почему шифр не могли взломать шесть веков?

Австралийские ученые назвали манускрипт Войнича древним учебником сексологии Исследователи десятилетиями пытались понять, что скрывает загадочный манускрипт Войнича — древняя книга на неизвестном языке, которую в начале XX века нашел польский антиквар Вилфрид Войнич.
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