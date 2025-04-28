Нетакуси снова на линии

Пишу по заявкам нетрудящихся. Ну как по заявкам? Нетрудящиеся вообще-то ничего мне писать не заказывали, но у нас с нетрудящимися недавно произошла небольшая дискуссия.
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