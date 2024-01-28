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Названо, почему вторые браки распадаются чаще

Названо, почему вторые браки распадаются чаще

Увы, разводы стали явлением массовым и в каком-то смысле даже рутинным, пишет Pensnews.ru. В отдельных ЗАГСах бывают месяцы, когда количество рожденных новых семей даже уступает количеству семей разрушенных.

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