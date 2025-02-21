Отпразднуйте седьмую годовщину Warhammer: Vermintide 2 в ограниченной по времени мисс...

Отпразднуйте седьмую годовщину Warhammer: Vermintide 2 в ограниченной по времени миссии “Тихая пьянка”Разработчики Warhammer: Vermintide 2 предлагают игрокам отпраздновать седьмую годовщину игры, веселясь, выпивая и истребляя крыс.
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