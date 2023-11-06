Пекин, 6 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес первой Конференции по научно-техническому обмену в рамках "Пояса и пути", которая открылась в понедельник в городе Чунцин на юго-западе Китая.