С какой стороны от мужа должна спать жена по мнению ученых

Сторона кровати, на которой засыпает жена, — вопрос, который в каждой семье решается по-своему. Кто-то выбирает место у окна, кто-то — у стены, кто-то — ближе к двери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Русская Семёрка18 подписчиков
Свежие комментарии
- РЛ Три самых лучших ...
- В Что будет, если о...
- «Рома»: почему им...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым