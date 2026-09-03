Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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С какой стороны от мужа должна спать жена по мнению ученых

Сторона кровати, на которой засыпает жена, — вопрос, который в каждой семье решается по-своему. Кто-то выбирает место у окна, кто-то — у стены, кто-то — ближе к двери.

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